Este año José Valerio Arcos Nota, terminaba sus estudios universitarios, tenía sueños y metas que cumplir, que fueron truncados tras una celebración de cumpleaños. La mañana del jueves 14 de agosto su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de la habitación que alquilaba. Sus deudos han llegado desde Nasca a Chincha para exigir justicia y los involucrados en su muerte sean sancionados.

Investigación en curso

Las investigaciones revelan que una noche antes en su cuarto hubo una reunión social. José Arcos, futuro ingeniero industrial, estuvo acompañado de los amigos que conoció en Chincha en esa celebración. A la mañana siguiente la policía fue informada sobre el macabro hallazgo en el interior del predio, ubicado en la primera cuadra de la calle Gerardo Sotelo, a pocos metros de la universidad donde estudiaba.

Los restos del estudiante fueron trasladados a su pueblo natal para la cristiana sepultura. Ayer sus padres llegaron hasta la sede del Depincri Chincha para exigir celeridad en el proceso de investigación. A su llegada descubrieron que la policía tenía en custodia a una mujer, pareja de su hijo, quien se presume estuvo presente en la celebración, y que se encuentra con detención preliminar.

El testimonio de la fémina sería pieza clave para conocer lo que ocurrió con José Arcos esa noche.

