El joven abogado iqueño Joel Ramírez Nina perdió la vida la madrugada del sábado 16 de agosto, luego de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta por la calle Mariano Melgar, en el distrito de Parcona. El hecho se registró cerca de las 2:50 a.m., cuando vecinos de la zona encontraron el cuerpo tendido en medio de un charco de sangre, al lado de su vehículo.

Tragedia vial

Ramírez Nina había juramentado en enero de este año como miembro del Colegio de Abogados de Ica, iniciando con entusiasmo su carrera profesional. Su objetivo era brindar un mejor futuro a su familia; sin embargo, la tragedia truncó sus sueños y dejó en la orfandad a su pequeña hija de dos años y medio, sumiendo en el dolor a su esposa y demás familiares.

De acuerdo con el reporte inicial, al lugar llegó una ambulancia de los bomberos de La Tinguiña, cuyos efectivos confirmaron su deceso al no encontrar signos vitales. El Ministerio Público se encargó posteriormente de la identificación y levantamiento del cadáver, mientras la Policía abrió diligencias preliminares para determinar las causas del siniestro.

Los familiares, sin embargo, sostienen que la muerte de Joel Ramírez debe investigarse a profundidad, ya que al momento de ser hallado no portaba su billetera, aunque sí se encontraba su teléfono celular. Temen que su deceso esté relacionado con represalias derivadas de su labor como abogado o con un posible robo, aunque tampoco descartan que otro vehículo lo haya impactado y huido de la escena.

Actualmente, las autoridades policiales vienen recopilando testimonios y revisando posibles registros de videovigilancia en Parcona, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

VIDEO RECOMENDADO