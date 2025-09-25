“Justicia”, es lo que espera encontrar la familia Almeyda Tasayco, luego de que su primogénito, Julio Enrique de 17 años, fuera asesinado salvajemente en el interior del local donde trabajaba, ubicado a la altura del kilómetro 199 de la Panamericana Sur. El féretro fue trasladado ayer hasta el frontis del Poder Judicial y División Policial de Chincha para exigir la ubicación y captura del sujeto que causó la muerte del adolescente.

Justicia para menor

Julio, el lunes salió de noche de la vivienda de su madre para atender el llamado de una persona que administra un depósito de chatarra. Esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida. Al llegar la madrugada, la angustiada progenitora intenta saber sobre el paradero de su hijo, pero no encontraba respuesta. Su padre enterado de la situación acude al local, y es informado del fatal desenlace.

Al joven, lo habían matado salvajemente en el mismo local donde acudió para laborar tras sostener una discusión, al parecer, con el propietario Miguel Mendoza. La necropsia concluye: shock hipovolémico agudo (pérdida grave de sangre), laceración pulmonar derecha con hemorragia interna y traumatismo torácico abdominal, lesiones mortales causadas con arma de fuego. Es decir, que el occiso recibió disparos, aparentemente, a quemarropa.

Ayer los deudos dieron el último adiós al adolescente, pero antes de llegar al cementerio general de la ciudad ingresaron a la Plaza de Armas de Chincha para protestar frente a la sede judicial y el edificio policial exigiendo que la muerte no quede impune. La familia de Julio Enrique solicita que Mendoza, desaparecido tras la ocurrencia del crimen, sea ubicado y puesto a disposición de la justicia

El coronel Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial, atendió a los padres del menor y se comprometió en ubicar al sospechoso. Indicó que hay dos personas en custodia de la policía y que resta por atrapar al presunto autor del crimen. En ese sentido, el oficial exhortó al sujeto entregarse a la justicia. “Que se entregue, porque igual lo vamos a capturar. El delito acá en Chincha no queda impune”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO