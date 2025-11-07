A las 2 de la madrugada la tranquilidad de la calle Mariscal Castilla, en Chincha Alta, se vio interrumpida por el ingreso de los integrantes de una feroz banda criminal. Los sujetos causaron explosión en el cajero automático de la sede del banco Santander Consumer, con el objetivo de apoderarse del dinero. Para huir usaron un automóvil y arrojaron “aletas de tiburón” en la pista para no ser perseguidos.

Ataque criminal

Los facinerosos, a bordo de un automóvil blanco, se colocaron a pocos metros del local, bajaron y para vandalizar el cajero provocaron una detonación utilizando cable para batería. El reporte oficial indica que lograron extraer la bandeja con todos los billetes. El monto inicial que brindó la policía fue de 3 mil soles.

Para huir, estos subieron al carro, y se abrieron paso hacia el distrito de Sunampe. En el trayecto dejaron las púas metálicas en la vía, causando que los vehículos detrás queden varados. La banda tuvo el camino libre y por inmediaciones de la av. Idelfonso cambian de unidad y escapan con dirección desconocida.

Como parte de las investigaciones, la policía halló el automóvil reportado como robado en la ciudad de Lima y con placa clonada. Asimismo, identificaron que la alarma de la entidad bancaria, sospechosamente, no funcionó en el momento del hecho criminal, ocurrido en pleno centro de Chincha.

Peritos de la policía realizaron el recojo de huellas como parte del procedimiento para identificar a los facinerosos, quienes con anticipación planearon dar el golpe delictivo.

