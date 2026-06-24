Una familia del sector Barrio Saravia, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, denunció que será desalojada en los próximos días luego de perder un proceso judicial relacionado con la propiedad de la vivienda que habita desde hace más de una década.

Casa en disputa

De acuerdo con el testimonio de Brayaslyn Mora Tasayco, de 19 años, la vivienda fue construida de manera progresiva por sus padres con recursos propios. La joven indicó que el terreno fue vendido a su madre por su propio hermano, pero que, debido a la confianza existente entre los familiares, nunca se llegaron a culminar los trámites de formalización de la propiedad. “Todo fue de buena fe, porque éramos familia y nunca pensamos que pasaríamos por esta situación”, señaló.

La controversia se inició después de que la madre enfermara y posteriormente falleciera. Según relató la joven, tras su muerte comenzaron los reclamos sobre la propiedad por parte de otros familiares, quienes cuestionaron la validez del documento. Finalmente, el proceso judicial concluyó con una sentencia desfavorable para los ocupantes, debido a que el documento presentado no habría sido suficiente para acreditar la titularidad del inmueble.

La afectada sostuvo que actualmente ella y sus hermanos enfrentan una situación complicada, ya que su padre se encuentra internado en un centro de salud y la orden de desalojo está próxima a ejecutarse. Además, aseguró que durante los últimos años han vivido sin acceso al servicio eléctrico. “Mis hermanos pequeños son los más perjudicados. Nosotros crecimos aquí y vimos cómo esta casa se construyó poco a poco”, expresó.

La familia también señaló que intentó dialogar con otros parientes para buscar una solución que les permitiera permanecer en la vivienda o llegar a un acuerdo económico, pero asegura que no obtuvo respuesta favorable. Mientras tanto, han comenzado a retirar puertas, muebles y pertenencias ante la inminente ejecución del mandato judicial dispuesto por las autoridades competentes.

Aunque el caso ya cuenta con una resolución judicial, los afectados hicieron público su pedido de apoyo y solidaridad, argumentando que la vivienda representa años de esfuerzo familiar. Los vecinos de la zona conocen la situación y observan con preocupación el desenlace de una disputa que enfrenta a integrantes de una misma familia y que dejará a varios hermanos sin el hogar donde crecieron.

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