El gerente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), Luis Murguía Vílchez, sostuvo que la entidad continuará bajo la administración de la región Ica y rechazó las versiones que señalan una eventual transferencia a la Mancomunidad Regional de Los Andes (MANRHI), tras una decisión emitida por una instancia judicial de Huancavelica.

Acción de Amparo

Durante declaraciones a la prensa, Murguía explicó que existe un proceso legal relacionado con una disposición emitida años atrás por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual habría planteado la transferencia del proyecto a la mancomunidad regional. Sin embargo, aseguró que dicha medida estaba vinculada a un presupuesto específico del año 2018 y actualmente carecería de vigencia.

“El PETACC nació en Ica y aquí se queda. No existe sustento legal para que pase a la MANRHI”, afirmó.

Según explicó el funcionario, en una primera instancia judicial se emitió una resolución favorable a la permanencia del PETACC bajo la administración iqueña. No obstante, tras una apelación presentada por la parte demandante, una sala superior de Huancavelica habría dispuesto que el proyecto sea transferido a la mancomunidad regional.

Frente a ello, indicó que la institución ya presentó una Acción de Amparo para revertir la decisión y defender la continuidad del proyecto en Ica.

Murguía sostuvo que el PETACC fue creado mediante un decreto ley del Gobierno Central en 1990, por lo que considera que no puede ser transferido mediante mecanismos distintos a los establecidos en su norma de creación.

El gerente también rechazó las versiones que atribuyen al PETACC un elevado presupuesto institucional.

Explicó que el proyecto cuenta con recursos destinados al mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica vinculada al sistema Choclococha, mientras que los montos más elevados que administra corresponden a obras ejecutadas por encargo del Estado.

“El presupuesto propio del PETACC no llega ni a dos millones de soles. Lo que ocurre es que ejecutamos proyectos financiados por otras entidades, cuyos recursos pueden superar los 200 o 400 millones de soles, pero esos fondos no forman parte del presupuesto institucional del proyecto”, precisó.

Cabe señalar que, El PETACC es una entidad clave para la gestión de recursos hídricos en la región Ica, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento y operación de la infraestructura mayor del sistema Choclococha, fundamental para el abastecimiento de agua destinada a la agricultura y otros usos.

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