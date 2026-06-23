Una madrugada de preocupación se vivió en el sector El Guayabo, por la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 47 años dentro de su vivienda.

Deceso en la zona

La víctima fue identificada como Alex Freddy Auccasi Huamán, quien había llegado recientemente desde el distrito de El Ingenio, en la provincia de Nasca.

El descubrimiento ocurrió cuando su sobrina ingresó a la habitación y lo encontró sin signos vitales, por lo que de inmediato alertó a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar junto al fiscal de turno, Pacheco Bernal, para realizar las diligencias correspondientes.

Tras la intervención, el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Ica, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las primeras hipótesis apuntan a que la causa del fallecimiento habría sido un posible atragantamiento con vómito, aunque ello será confirmado oficialmente tras los exámenes forenses.

El caso ha generado consternación entre los familiares, especialmente porque el fallecido deja en orfandad a una menor de 13 años.

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