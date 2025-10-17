Los pobladores que en el 2021 formaron el asentamiento humano Alonso Navarro están exigiendo el reconocimiento de los pagos realizados por la adquisición del terreno de más de 10 mil metros cuadrados. La actual directiva ha enviado documento notarial al propietario para regularizar esta situación y finalizar la adquisición del área, respetando los compromisos asumidos por ambas partes.

Proceso de familias

Jhon Melgarejo, en representación de las 65 familias que viven en este poblado, indica que al ingresar al terreno llegaron a un acuerdo económico con el titular del predio, Heriberto Dionisio. El dirigente señala que se fijó el precio de 89 soles el m2 y que cada uno de los posesionarios realizó el depósito al número de cuenta proporcionada por el vendedor. Agrega que como evidencia cuentan con los comprobantes de los desembolsos.

Pese a los pagos, todavía no son reconocidos como dueños del área y por ello exigen mediante carta notarial el reconocimiento de la directiva para finalizar el trámite de compra venta. Melgarejo indica que para tranquilidad de las familias de Alonso Navarro este proceso debe terminar y asegura que ellos “no son invasores” y tampoco han “actuado de mala fe”.

Mientras esta situación se resuelve, los moradores siguen refugiados en viviendas de material rústico, y al no figurar como dueños del inmueble no tienen la posibilidad a los programas del Estado, tampoco son favorecidos con la instalación de los servicios básicos.

VIDEO RECOMENDADO