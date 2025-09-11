El alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, en el tercer año de su mandato, afrontará investigación fiscal por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de delitos cometidos por Funcionarios Públicos – Nombramiento, Designación, Contratación, Encargatura o Aceptación Ilegal de Cargo en agravio del Estado Peruano. En la disposición emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal de Chincha también comprende a su gerente Luis Girao Atúncar.

Investigación en curso

La denuncia fue ingresada en setiembre de 2023 por el regidor distrital Christian Loyola Torres y contempla no solo el caso de quien ocupó el cargo de gerencia, sino también de otros tres trabajadores de la gestión Rojas. El 1 de diciembre de ese mismo año, el fiscal Óscar Quiñonez dispone “no haber mérito para formalizar ni continuar la investigación preparatoria” contra el burgomaestre y Luis Girao.

No obstante, la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Sunampe ingresa el recurso de requerimiento de elevación de actuados en contra de la disposición anterior. El fiscal Fredy Castillo de la Primera Fiscalía Superior Penal dispuso declarar fundado el requerimiento del procurador, además de la nulidad de lo resuelto por su colega. En ese extremo “se deberá de aperturar investigación preliminar” contra Rojas y Girao.

En ambos casos por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en agravio del Estado Peruano. Como parte del proceso se recibirá la declaración del denunciante Loyola Torres “a fin de que narre las circunstancias de los hechos”. También del Procurador Público de la entidad para que “precise si con anterioridad se han suscitado hechos similares y desde cuándo”, y la declaración de los denunciados.

Asimismo, se oficia al municipio de Sunampe para que remita “con carácter de urgente” copias certificadas de todas las resoluciones de nombramiento, cese y/o designaciones y encargaturas que haya tenido Luis Girao, así como el legajo profesional y curriculum vitae de la citada persona, entre otros documentos que serán parte de la apertura de investigación preliminar en contra de Jesús Rojas y su gerente.

Cabe señalar que, Girao no cumpliría con el perfil del puesto de gerente municipal al no contar con experiencia laboral mínima de cuatro años desempeñando cargos o puestos de directivos y/o gerentes públicos en gobierno locales, regionales y nacionales debido a que en el momento de los hechos solo contaba con experiencia como especialista judicial, que no sería equivalente.

