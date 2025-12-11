A plena luz del día en la intersección de la carretera Panamericana Sur con la calle René Toche, en Chincha Alta, se desató un ataque armado contra el conductor de un automóvil. Los múltiples disparos alertaron a un efectivo motorizado de la Sección Tránsito, que consiguió detener al presunto autor del hecho criminal, suscitado a pocos metros de la institución educativa Leonard Euler.

Ataque criminal

Al promediar las 11:20 de la mañana de ayer a la zona donde está instalada un paradero de colectivos hacia Lima arribó el auto de placa de rodaje CUT-622. El conductor de identidad reservada consiguió bajar segundos antes de que aparezca un sujeto y comienza a realizar los disparos hacia la puerta y ventana del lado del piloto. Se escucharon cerca de diez balazos que provenían desde este sector.

Un efectivo que circunstancialmente pasaba por el lugar escuchó los disparos y se acercó para repeler el ataque. El policía se encontró cara a cara con el presunto autor del ataque. Fueron momentos de tensión, presenciados por estudiantes, padres de familia y transeúntes. El uniformado al recibir el apoyo de sus colegas logró reducir al agresor, quien fue trasladado a la sede policial para las investigaciones correspondientes.

En el lugar permanecía el conductor del auto, quien salvó de milagro del hecho criminal, ya que, por las evidencias halladas todos los disparos fueron dirigidos hacia el asiento donde se encontraba. En la puerta de ese lado han quedado los orificios dejados por los proyectiles de arma de fuego. Además, por la ubicación de los casquillos se presume que el ataque se realizó a corta distancia.

Personal policial inició con las pericias correspondientes, siendo trasladado el vehículo para la delegación local. El móvil de este nuevo episodio criminal todavía está en investigación, aunque por la ferocidad del hecho se descarta que se trate de un intento de robo. Cabe indicar que, en el pasado por esta zona, utilizada como paradero informal de transporte de pasajeros, ya han ocurrido otros hechos similares.

