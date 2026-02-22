En la Institución Educativa Melchorita Saravia, en el distrito de Grocio Prado, se realizará el mejoramiento de dos aulas para albergar a los estudiantes del nivel secundaria que el próximo 16 de marzo regresan a las clases. Los trabajos comprenden además la colocación de sombreado para la losa deportiva en donde se desarrollan las actividades de Educación Física con el alumnado.

Mejoras en infraestructura

El vicegobernador Washington Sotelo Luna mencionó que mañana comienzan a realizar las labores con el objetivo de habilitar en el menor tiempo los salones de clase. “Esta es una gestión que se ha realizado con el gobernador Jorge Hurtado Herrera para que las aulas puedan estar en buenas condiciones para recibir a los alumnos y desde el lunes van a iniciar los trabajos que en una semana podrían estar terminados”, precisó.

Las labores involucran el cambio completo del techo de las aulas llegadas como contingencia hace años, pero que debido al incremento de estudiantes están volviendo a utilizarse. Además, de manera preventiva se colocarán soportes para la estructura del techo y también se tiene previsto el mejoramiento del sombreado de la losa de este local escolar que atienden en los tres niveles de educación.

Sotelo indicó que estas son acciones preventivas por el inicio de las labores educativas, mientras se avanza con el proceso de reconstrucción integral. “Estamos a la espera de la resolución del expediente técnico que aún no está terminado, esta todavía en mano de los ingenieros. Esperemos que esta semana se emita la resolución para seguir con los trámites correspondientes para lograr la obra que beneficie al sector educación”, dijo la autoridad.

Adelantó que la propuesta de ejecución sería a través del mecanismo de Obas por Impuestos. “Se va dejar encaminado toda la construcción por Obras por Impuestos”, mencionó. Agregó que desde la región continuarán atendiendo las necesidades que presenta el colegio “que no son de ahora, esto viene desde gestiones anteriores que no han hecho nada por lograr una mejor condición para la educación de los alumnos”, acotó.

EL DATO: El director Bernardo Villa señaló que junto con los padres de familia también vienen realizando trabajos preventivos para que la escuela pueda estar en condiciones de recibir a los alumnos el 16 de marzo.

