Tras el último caso de agresión suscitado en el interior del colegio José Pardo y Barreda se realizó una intervención a cargo del equipo de Convivencia Escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha y efectivos de la policía comunitaria de la comisaría local. Durante el recorrido por una de las aulas se hizo un llamando a la reflexión a los estudiantes y la toma de conciencia sobre las consecuencias de la violencia.

Respeto y diálogo

El personal de Convivencia sostuvo, inicialmente, reunión con los directivos de la institución emblemática a quienes brindó orientaciones y recomendaciones para fortalecer las acciones preventivas, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar que puedan presentarse, como lo sucedido días atrás. Los representantes de la UGEL alientan por la promoción de una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la cultura de paz.

Como parte de la intervención también se visitó una de las aulas del nivel secundaria turno tarde para dialogar con los alumnos y buscar que ellos reflexionen y mantengan una conducta responsable dentro y fuera de la escuela. Y es que en los últimos días han ocurrido dos hechos de agresión entre los escolares, el primero en el exterior y el último en uno de los ambientes educativos. Ambos casos fueron captados en video.

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