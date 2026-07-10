Cero en conducta. En los últimos días se han conocido de tres agresiones entre escolares, ocurridos solo en Chincha Alta. El último de los casos fue en el interior de la institución educativa emblemática de la av. Luis Gálvez Chipoco y tiene como protagonistas a dos menores del nivel secundaria liándose a golpes de manera desmedida, con la única intención de ganar el enfrentamiento que no solo puede causar hematomas, sino otras lesiones.

Grabados por un alumno

Lo sucedido en las instalaciones estudiantiles consta en un video, en donde se observa a dos de los espectadores y los otros dos menores quienes optan por solucionar su rivalidad intercambiando golpes de puños y patadas. La grabación, realizada por otro alumno, demuestra que son ambientes del colegio, además del uniforme y las características de los involucrados para su fácil identificación de parte de las autoridades de la escuela.

Los estudiantes se atacan, mutuamente, sin detenerse, ni temor a ser descubiertos por algún maestro. Luego, uno de ellos es superado en destreza y derribado al piso, pudiendo sufrir algún daño adicional de haberse golpeado la cabeza. Sin embargo, el combate no se detiene y la conducta denota agresión sin límites. Después de cerca de 50 segundos de estar atacándose al fin se detiene la pelea y ambos alumnos se retiran del lugar.

Esta es la segunda vez, en menos de una semana, que los estudiantes de esta misma institución están involucrados en hechos de violencia escolar. Y es que en el pasaje Ríos fueron captados dos alumnos liándose a golpes, con la intervención de una turba que arremetió contra uno de ellos, con puñetes y patadas. El escenario fue de violencia extrema que pudo dejar graves lesiones físicas.

En otro enfrentamiento participaron cuatro alumnas. La grabación de uno de los testigos expone como las menores se atacan mutuamente ante decenas de sus compañeros, que lejos de detenerlas solo están dedicados a alentar este tipo de espectáculos en la vía pública. Lo mismo sucede en los anteriores episodios que también están en videos, y son compartidos a través de las redes sociales.

EL DATO: El equipo de convivencia escolar de la UGEL Chincha estuvo en el colegio donde estudian las adolescentes para promover acciones orientadas a la protección y bienestar de los estudiantes, en este caso del nivel secundaria.

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