El hampa en su máxima expresión. Sujetos armados ingresaron a un exclusivo condominio, ubicado en el distrito de El Carmen, y tras reducir al personal a cargo de la seguridad comenzaron a cargar con todas las especies de valor que encontraron a su paso. Se estima que la pérdida económica (en bienes) es de aproximadamente 70 mil soles, en agravio de la administración y propietarios.

Delito en la zona

La banda que cometió el atraco, presuntamente, desde días anteriores merodeó por el sector, en búsqueda de rutas de escape y zonas vulnerables para facilitar su ingreso. La gavilla, luego de tener organizado el plan, escudados por la oscuridad de la noche, ejecutan la acción delictiva, tomando prisionero a uno de los trabajadores, fueron avanzando y reduciendo a las demás personas que permanecían en el complejo de viviendas.

Al quedar reducida la seguridad son amedrentados con arma de fuego para que sigan las órdenes dadas por los hampones. Estos obligaron a los empleados que ingresen a la habitación del segundo piso de una de las propiedades, en donde son atados de manos y pies, permaneciendo encerrados y bajo amenazas para no realizar ningún movimiento, que frustre las intenciones delictivas de la gavilla.

Los integrantes de la banda, como parte de su plan, utilizaron tres camionetas que permanecían en el exterior del condominio para comenzar a cargar electrodomésticos diversos, así como enseres que hallaron durante su recorrido delincuencial, al tener controlado el lugar. A bordo de estos vehículos, teniendo el botín valorizado en 70 mil soles comienzan a escapar hacia la panamericana sur, altura del km 212, hasta desaparecer.

Cuando el caso es comunicado a la comisaría de la jurisdicción solo quedaban las huellas dejadas por los facinerosos. Peritos del Departamento de Investigación Criminal de la Divpol Chincha acudieron al exclusivo lugar para comenzar con el recojo de las evidencias para iniciar con la tarea de identificar a los integrantes de la banda, que no se descarta tenga entre sus filas a sujetos de la misma localidad.

Cabe señalar que, los sujetos para consumar esta fechoría han estado durante varios minutos en el interior del exclusivo condominio para retirar las especies más costosas y transportarlas en los vehículos usados para escapar.

Asimismo, tres camionetas fueron utilizadas por los integrantes de la banda para cargar los bienes robados.

