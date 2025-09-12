Vecinos del asentamiento humano Pilar Nores, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chncha, reportaron a la comisaría que en el interior de una vivienda estaba suscitándose actos de violencia familiar.

Golpes en el rostro

Los agentes al llegar ubicaron a una mujer, quien indicó que su hermano M. Pizarro de 33 años, en aparente estado de ebriedad, la sujetó y arrojó contra el suelo, resultando con contusiones.

El sobrino del agresor presenció el hecho y salió en defensa de la mujer, pero fue brutalmente golpeado. El agraviado de 17 años, recibió varios golpes de puño en el rostro, no logrando contener al enfurecido sujeto.

El sindicado autor de la violencia fue ubicado y detenido por los agentes, siendo trasladado a la jefatura policial para las diligencias correspondientes en coordinación con la fiscalía de turno.

