Para fortalecer las capacidades de los productores agrarios y promover el desarrollo sostenible del sector, se llevó a cabo el evento “Impulsando la Asociatividad Empresarial, Financiamiento, Sanidad Agraria e Innovación para el Desarrollo Agrario”, en la provincia de Chincha.

Acompañamiento a agricultores

El encuentro reunió a productores, representantes de instituciones públicas, organizaciones agrarias y especialistas del sector, quienes abordaron temas clave para el fortalecimiento productivo y organizacional del agro. En representación del Director Regional de Agricultura de Ica, participó el equipo técnico de la Agencia Agraria Chincha, por el acompañamiento permanente a los agricultores de la provincia.

Durante la jornada, se desarrollaron ponencias técnicas sobre el diagnóstico situacional de la mosca de la fruta y el control del pulgón amarillo en pecano, a cargo de especialistas del SENASA. También se presentaron exposiciones sobre la Ley N.º 31335 de Cooperativas Agrarias, a cargo de representantes del MIDAGRI, y sobre financiamiento para productores agrícolas y pecuarios ofrecido por Fondo Agroperú.

Otros temas destacados incluyeron la Campaña Perú 2M – Análisis de Suelo, presentada por el INIA, y el rol del Agromercado en la integración de los productores a los mercados. El evento contó además con el respaldo de AgroBanco, consolidando la articulación interinstitucional a favor del desarrollo agrario local.

