La Red Asistencial Ica de EsSalud informó que desde hoy lunes 23 de febrero se inició el proceso de agendamiento de citas médicas para consultorios externos en el Hospital René Toche Groppo.

Especialidades médicas

Según el comunicado, los asegurados deben acudir de manera presencial a los módulos de Atención al Asegurado del hospital, de lunes a sábado en el horario de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, portando su DNI en físico para poder programar su atención.

También se habilitó la línea telefónica 056 581060 para la reserva de citas. La atención vía telefónica está disponible de lunes a domingo, entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Para el lunes 23 de febrero se están programando consultas en las especialidades de traumatología, gastroenterología, oftalmología, cirugía, urología y otorrinolaringología. El martes 24 corresponde a anestesiología, cardiología, ginecología, obstetricia, nutrición y atención dental. En tanto, el miércoles 25 se agendarán citas en medicina interna, medicina general, psiquiatría y medicina física.

La institución recordó a los asegurados respetar los horarios establecidos y verificar la disponibilidad de cupos para cada especialidad.

