Chincha: Intensifican búsqueda activa de pacientes tras alza de contagiados.

Las consecuencias al desacato de las medidas sanitarias empiezan a reflejarse en la provincia de Chincha. Según información del Hospital San José en un solo día se detectaron más de 20 infectados por coronavirus; cifra que motivo se intensifique la estrategia de búsqueda activa de pacientes en los sectores donde radican los hombres y mujeres que se contagiaron, probablemente, en las festividades navideñas.

El director del nosocomio local, Richard Sifuentes Saravia, señaló que debido a la condición de los nuevos infectados cuatro debieron de quedarse hospitalizados y los demás están en aislamiento domiciliario. Estos últimos están en observación médica y de presentar alguna complicación deberán ser trasladados al área de triaje Covid para una nueva evaluación y disponer si pasan a los servicios de hospitalización.

Pero, estas personas no son las únicas que tenían la infección. El personal del sector Salud visitó sus viviendas e identificó a más contagiados. Sifuentes, dijo que se realizó el cerco epidemiológico en un radio de 200 metros y que al realizarse las pruebas se confirmó que el virus había avanzado. Por fortuna se tratan -en su mayoría- de pacientes asintomáticos. No obstante, aun no se conoce que cepa contrajeron.

A esto se suma el preocupante incremento de pacientes que ingresan con sintomatología a triaje diferenciado. Ante esta realidad las autoridades de Salud, Policía Nacional, Subprefectura y la Municipalidad Provincial intensificaron la búsqueda activa de quienes están infectados y sin saberlo continúan con sus actividades, generando el avance de contagio de la pandemia que ya se encuentra en tercera ola.

Distritos a intervenir

Las intervenciones se realizan desde la tarde del martes en sectores de Chincha Alta y Chincha Baja. Sifuentes precisó que se tiene establecido los lugares de estos y otros distritos que serán visitados y que se van a realizar pruebas de descarte de coronavirus y el seguimiento a los pacientes que están infectados. El director invocó a la población que acceda a ser atendido por el personal de salud y que se vacunen para estar protegidos contra el mortal virus.

Precisamente, según la estadística de los cinco pacientes que en la actualidad están en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San José cuatro no aceptaron -en el momento que debieron- vacunarse contra el coronavirus. Estas personas se encuentran en coma librando batalla y bajo asistencia médica para tratar de salir victoriosos, aunque los pronósticos siguen siendo de carácter reservado.