En un operativo de allanamiento y descerraje realizado en el asentamiento humano Los Ángeles, en Pueblo Nuevo, fue detenida Astrid Carolina Nonato Huincho (27) (a) “La morocha”. Los efectivos a cargo de la diligencia decomisaron una gran cantidad de envoltorios que contenían droga en distinta variedad, además de especies utilizadas por los microcomercializadores que pertenecerían a la banda criminal denominada “Los huinchos”.

Arsenal de drogas

La investigación policial había puesto al descubierto el ilegal negocio que operaba desde las entrañas de este poblado. Las coordinaciones con los operadores de justicia permitieron a los efectivos organizar la intervención para cortar el centro de distribución de sustancias alucinógenas. La operación comenzó desde la tarde del jueves y se extendió hasta la noche teniendo como resultado la detención de la fémina y la incautación de estupefacientes.

En la inspección al predio fue encontrado 4,558 envoltorios de papel periódico que contenían sustancia blanquecina, al parecer, pasta básica de cocaína, así como 64 bolsitas con hojas secas, semillas y tallos, aparentemente, marihuana. Otra de las sustancias incautadas son 10 envoltorios, tipo King size con el contenido de clorhidrato de cocaína, además de 250 gramos de la misma droga y otros 300 gramos de cannabis sativa.

En este operativo también se decomisó 148 soles en billetes y monedas de diferente denominación, dos teléfonos celulares, una balanza digital, que sería utilizada para el pesaje de las sustancias ilícitas que se comercializarían desde este punto a diferentes sectores de la provincia. Alias “La morocha” fue detenida en esa acción policial y trasladada a la comisaría del distrito para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información policial la fémina registra además requisitoria vigente al encontrarse involucrada en la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Con este antecedente más las especies halladas en el último operativo en Los Ángeles se agrava la situación legal de la intervenida. Las investigaciones continúan para ubicar a otros involucrados en el comercio de estupefacientes.

EL DATO: El coronel Pedro Porras Cuba jefe de la Divopus Chincha señaló que el operativo es el resultado del trabajo de inteligencia realizado por la policía como parte de la lucha contra el comercio de drogas en la provincia.

CIFRAS: 6 meses atrás Nonato Huincho fue intervenida junto a “Los apóstoles de la muerte”, se decomisó más de 10 kilos de marihuana y dos paquetes tipo ladrillos de clorhidrato de cocaína.

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