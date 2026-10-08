Mediante labor de inteligencia de la Policía Nacional fueron retenidos los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Las hienas de Alto Larán”. Se trata de dos adolescentes, ambos de 15 años de edad, quienes se desplazaban a bordo de un mototaxi, y en el registro vehicular y personal se les encontró un arma de fuego abastecida, al parecer, empleada para atemorizar a las personas que encontraban a su paso.

Intervención policial

Los efectivos de la Dirección Regional de Inteligencia habían notado el desplazamiento sospechoso de un mototaxi, conducido además por un menor de edad. Para la operación de captura se movilizó al personal de la comisaría de Alto Larán y por inmediaciones del asentamiento humano Santa Ana, ocurre la intervención a los ocupantes del vehículo menor. Estos no pudieron escapar y frente a la policía mostraban actitud desafiante.

Los adolescentes fueron identificados como V.J.S.F. (15) (a) “Tanque” y V.M.P.C. (15) (a) “Balin”. Los agentes a cargo de la intervención en el registro al vehículo trimoto y a los retenidos encontró un arma de fuego. Según las características era una pistola Pietro Beretta, con su respectiva cacerina y una bala 9 milímetros que de ser usada podría haber causado la muerte a alguna víctima. Asimismo, se encontraron celulares en la revisión.

Los menores son sindicados de ser integrantes de la banda criminal “Las hienas de Alto Larán”, quienes fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la delegación de Alto Larán. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego y/o municiones. Las diligencias son realizadas por la policía con participación del Ministerio Público.

Además, no se descarta que los adolescentes tengan participación en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Y es que el arma incautada habría sido empleada para causar temor a las víctimas que encontraban a su paso. Como medio de transporte por sospechosos, hoy en calidad de retenidos, usaban un mototaxi para desplazarse por distintos sectores de Alto Larán y alrededores, al parecer, en busca de víctimas.

EL DATO: Los menores retenidos, el arma de fuego incautado, así como el mototaxi en la que se desplazaban fueron puestos a disposición de la comisaría de Alto Larán para continuar con las diligencias correspondientes.

LA CIFRA: 15 años es la edad de ambos adolescentes que están siendo investigados por la policía.

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