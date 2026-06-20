Dos menores de edad y un adolescente de 19 años fueron intervenidos en el asentamiento humano Santa Rosa por los agentes de patrullaje integrado de Pueblo Nuevo, al encontrarse en la presunta comisión del delito contra el patrimonio. Los tres se movilizaban en un mototaxi sin placa de rodaje y en el registro personal y vehicular se encontraron dos armas de fuego, tipo pistola, usadas para la intimidación a las eventuales víctimas.

Menores retenidos

El equipo policial con apoyo de serenazgo, mientras patrullaban son alertados de un hecho delictivo perpetrado en su cuadrante. Al realizar la búsqueda de los facinerosos ubican al vehículo menor, siendo interceptado entre la calle Grocio Prado y Sebastián Barranca. En el interior de la unidad estaba un niño de 13 años, se trata de D.A.A.A., conocido con el alias “chiky”, acompañado de otro menor identificado como D.J.A.C. (16) (a) “gatillo”.

En el mismo mototaxi fue encontrado Jared V.B. (19) (a) “piloto”. Durante la diligencia de registro personal y vehicular fueron encontrados las pistolas, que según información de la policía eran empleadas para amedrentar a las eventuales víctimas de estos sujetos pese a su corta edad. Asimismo, el vehículo era usado para recorrer el distrito y darse a la fuga tras perpetrar los robos al paso de manera violenta en agravio de vecinos del distrito.

Otras de las especies halladas son equipos celulares de procedencia ilícita, que habrían sido sustraídos por estos adolescentes. Ante las evidencias los menores fueron conducidos en calidad de retenidos a la comisaría de Pueblo Nuevo, mientras que alias “piloto”, quedó en calidad de detenido en la misma delegación para las investigaciones pertinentes. De acuerdo con la policía, estos serían integrantes de la banda criminal “Los caza celulares de Chincha”.

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha, manifestó que el rol de los menores de edad (en la banda) era la comisión de los asaltos, mientras que el adolescente estaba a cargo de conducir el mototaxi. Indicó además que los facinerosos, pese a su edad, merodeaban en horario de madrugada, para actuar en la modalidad conocida como raqueteo.

EL DATO: Los agentes de investigación siguen a cargo de las diligencias que están orientadas a demostrar la culpabilidad de los intervenidos y también para dar con el paradero de los sujetos que compraban los bienes robados.

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