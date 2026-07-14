Un joven de 24 años fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional tras un presunto robo de productos agrícolas ocurrido en el fundo “Santa Emilia”, ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera hacia el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha.

Intervención policial

De acuerdo con información preliminar, alrededor de 15 personas habrían ingresado al predio agrícola con la finalidad de apoderarse de la cosecha de mandarinas. Los primeros reportes indican que el vigilante del fundo, de 61 años, habría sido reducido por los implicados mientras estos retiraban la producción.

Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría PNP de Alto Larán desplegaron un operativo en la zona, como parte de las acciones denominadas “Retorno Seguro”, siguiendo los lineamientos operativos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha.

Según la policía, al advertir la presencia de los efectivos, el grupo de involucrados huyó aprovechando la oscuridad.

Durante el operativo, los agentes cercaron la zona e intervinieron, a unos 500 metros del fundo, una mototaxi de color verde con placa de rodaje 9898-DD, cuyo conductor intentaba alejarse del lugar. El intervenido fue identificado por la Policía con las iniciales J.P. (24), quien quedó retenido mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron 28 bolsas de rafia cargadas con mandarinas que, de acuerdo con la información preliminar, serían parte de la producción sustraída del fundo “Santa Emilia”.

El joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en el delito de robo agravado, mientras el Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones.

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