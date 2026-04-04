Los efectivos de la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo intervinieron a los presuntos autores del delito de robo agravado, en agravio de un estudiante. La víctima de 19 años tras ser atacado solicitó apoyo de la policía, realizándose un operativo de ubicación y captura de los involucrados en este hecho. Se tratan de dos menores de edad; uno de 15 y el otro de 16 años quienes registran antecedentes policiales.

Menores intervenidos

El agraviado fue sorprendido por los asaltantes, que se quedaron con celular y demás especies de valor, huyendo con dirección desconocida. Los policías comenzaron la búsqueda de los implicados en la comisión del delito contra el patrimonio, siendo atrapados los adolescentes F.J.Y.M. (15) y L.R.M.C (16). El primero es conocido en el mundo del hampa con el alias de “fabricito” y el otro como “robertito”.

Según información oficial ambos menores registran antecedentes policiales por lesiones y otros delitos. A estos se suman el de robo agravado cometido en agravio del estudiante. Asimismo, ellos son investigados por ser parte de la banda criminal denominada “Los chikipum de las Américas”. Las diligencias correspondientes están a cargo de la policía en coordinación con la Fiscalía de Familia.

VIDEO RECOMENDADO