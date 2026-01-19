Mediante la modalidad delictiva conocida como: “pasajero a bordo”, dos sujetos atacaron a un mototaxista. Los facinerosos orientaron al conductor para ingresar a la jurisdicción de Grocio Prado, y en el trayecto sacan un arma de fuego, con la que amenazan y golpean en la cabeza a la víctima para que no oponga resistencia. Tras el robo, la policía inició las investigaciones y detuvo a los involucrados.

Amenaza criminal

M. Luján de 39 años como de costumbre conducía el mototaxi que alquila para trabajar. En esas circunstancias es abordado por dos adolescentes. Estos no mostraban apariencia delincuencial y solicitaron ser llevados a la localidad grociopradina. Sin embargo, esa tranquilidad que aparentaban se acabó faltando poco para llegar a su destino. Uno de los malandros tenía un revólver, con el que amenazó al chófer.

El mototaxista trató de evitar el robo del vehículo menor, siendo golpeado con la cacha del arma en la cabeza, causándole herida sangrante. Los pillos huyeron raudos, abandonando al agraviado y llevándose la unidad motorizada. La víctima tras lo ocurrido solicitó ayuda al personal de la comisaria Emilio Román Saravia, y en patrullaje por el cuadrante de San Benito, ubican a los facinerosos.

Se tratan de Juan Carlos Burgos (19) (a) “chato” y Ed Sunyu Calderón (18) (a) “negro”, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “los estudiantes del mal de Grocio Prado”, quienes seguían a bordo de la unidad robada. Durante la diligencia de registro personal se incautó un arma de fuego, la cual se presume fue utilizada en el asalto y robo a mano armada mediante la modalidad de “pasajero a bordo”.

Ambos fueron trasladados en calidad de detenidos a la jefatura del distrito y se encuentran en investigación por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio del mototaxista, y contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Asimismo, se hallaron fotografías de los sujetos posando con arma de fuego.

EL DATO: El agraviado luego de ser atacado por sus pasajeros acudió a la comisaría Emilio Román Saravia para denunciar el hecho, indicando a la policía las características de los sujetos, hallados minutos después por San Benito.

