Con las manos en la masa fue atrapado un sujeto por el centro poblado Paso de Gómez, en el distrito de Sunampe. Se trata S. Huamán (25), quien ingresó a la cabina de un microbús y estaba manipulando la chapa de contacto para huir llevándose la unidad. El propietario se percató de sus intenciones y comunicó a la comisaria de la localidad para su detención e investigación por el hecho delictivo.

Fue descubierto

El sujeto al conseguir abrir la puerta, comenzó a manipular el tablero del vehículo de placa de rodaje Y1L-951. Su atención estaba en el componente que alimenta al sistema de arranque. Pero, mientras insistía con sus acciones delictivas, quedó al descubierto. La persona que estaba al cuidado de la unidad llamó a la policía, solicitando inmediata atención antes de que el facineroso consiga concretar la fechoría.

Los agentes al llegar, evidenciaron la presencia del sospechoso. Huamán, fue intervenido infraganti y conducido a la sede policial para las diligencias correspondientes. No se descarta que el sujeto iba a llevar la unidad a un escondite con fines de solicitar dinero al propietario a cambio de la devolución.

Cabe señalar que hace unos días, en el distrito de Pueblo Nuevo, se encontró en una cochera un auto robado a cuyo dueño exigieron el pago de extorsión para recuperar el carro.

