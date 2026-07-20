Los vecinos de la zona alta del distrito de Pueblo Nuevo al notar, en la ruta, la presencia de tres personas en actitud sospechosa, dieron aviso a la comisaría del distrito.

Intervención policial

Los agentes realizaron la búsqueda de los sujetos, siendo hallados en el cruce de la av. Sucre con Sebastián Barranca. Se tratan de Wander Heriberto D.S. (46), Henry M.R. (31) y Luis Gerardo S.V. (63), presuntos integrantes de la banda “Los robacables de Pueblo Nuevo”.

Según informó la policía estos fingían realizar trabajos técnicos para hurtar cableado telefónico. Se incautó un automóvil Hyundai blanco (placa C4Z-736) repleto de herramientas (escalera telescópica, sierra, conos) y tres rollos de cable negro multipar (de 100 y 300 pares).

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la comisaría para las investigaciones por hurto agravado en grado de tentativa, disposición que ya se encuentra a cargo de la Fiscalía para las acciones legales correspondientes.

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