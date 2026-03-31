Un operativo policial permitió la desarticulación de la banda denominada “Los roba cables del sur”, presuntamente dedicada al hurto agravado de infraestructura de telecomunicaciones en la provincia de Chincha.
Golpe policial
La intervención estuvo a cargo del Departamento de Unidades Especializadas de Chincha. Como resultado, fueron detenidos Jorge Andrés Cotito Azalde (39), conocido como “Negro”; Michael Toledano Quijano (42), alias “Pirata”; y Jordan Brayan Pérez Reyes (30), apodado “Karton”.
De acuerdo con la información policial, los tres sujetos estarían implicados en delitos contra el patrimonio, específicamente en la modalidad de hurto agravado, vinculados al robo de cableado.
Durante el operativo, los agentes lograron incautar aproximadamente 100 kilogramos de cable de mil pares, material que habría sido sustraído. Asimismo, se decomisaron herramientas que habrían sido utilizadas para el corte del cableado, un teléfono celular y una miniván de color blanco, con placa D6J-882, presuntamente empleada para el traslado del material robado.
Las autoridades señalaron que este tipo de delitos afecta no solo a empresas de servicios, sino también a la población, debido a la interrupción de comunicaciones que generan estos actos ilícitos.