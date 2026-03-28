En un operativo inopinado realizado la madrugada de ayer en el distrito de Grocio Prado se descubrió el funcionamiento de algunos negocios pese a no contar con toda la documentación reglamentaria. Fueron tres panaderías y un camal de beneficio de aves (gallinas) los intervenidos por inspectores municipales, personal del establecimiento de salud y de la subprefectura distrital.

Serias irregularidades

Durante el recorrido por el pasaje Benavides se ubicó una vivienda en donde se dedicaban a la preparación de panes. El propietario de la actividad no contaba con licencia de funcionamiento, tampoco con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y carecían del carnet de sanidad, entregado por el centro de salud. La persona a cargo del negocio recibió una notificación preventiva para corregir las observaciones.

Situación similar atraviesa otra panadería del pasaje Olaya. En este caso se otorgó cinco días al propietario para gestionar su licencia de funcionamiento y demás documentos que avalen su actividad comercial. Mientras que en el camal se advirtió la falta del carnet de sanidad. Los inspectores advirtieron a los dueños que regularicen sus negocios, de no hacerlo podrían enfrentar el cierre temporal.

VIDEO RECOMENDADO