En la sede del Departamento de Investigación Criminal permanece recluido Alexis Guillermo García Mere (36) (a) “Alito”. Este sujeto sería el autor del asalto y robo ocurrido en la jurisdicción del distrito de Chincha Baja, en agravio de una pareja de la tercera edad. De acuerdo con la policía durante la detención se recuperaron los bienes sustraídos además de la incautación de la réplica de un arma de fuego.

Asalto con réplica

En la víspera una pareja de sexagenarios acudió a la sede policial de su distrito (Chincha Baja) para denunciar que habían sido atacados por el hampa. Ellos relataron que en circunstancias que se dirigían a su vivienda aparece, repentinamente, en el camino rural un hombre sospechoso. Se trataba del delincuente, que había permanecido oculto entre las plantaciones de maíz, aguardando el paso de sus eventuales víctimas.

Los adultos mayores refieren que el asaltante portaba una polera con capucha y realizaba el ademán de contar con arma de fuego. Ante el miedo de resultar heridos estas personas no opusieron resistencia y fueron despojados del celular, dinero en efectivo, tarjeta de crédito y documentos personales. El autor del atraco siguió su recorrido hasta desaparecer dejando aterrados a ambos vecinos de Chincha Baja.

Tras conocer el hecho delictivo, los efectivos de la delegación local realizaron patrullaje por la zona y ubicaron al sujeto con las características brindadas por los agraviados. Este fue interceptado y en el registro personal se encontró los objetos y el dinero de propiedad de los denunciantes.

Alias “Alito” además tenía en su poder un desarmador de más de 10 centímetros y la réplica de un arma de fuego, tipo pistola, con la que habría atemorizado a los sexagenarios. El sospechoso permanece en calidad de detenido, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de tobo agravado. La Fiscalía y Policía continúan a cargo de las diligencias correspondientes.

EL DATO: Según información policial el intervenido cuenta con antecedente por la comisión del mismo delito. Incluso en el año 2014 por mandato judicial estuvo recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha.

