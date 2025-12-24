Efectivos de la Policía Nacional lograron desarticular a la banda delictiva conocida como “Los Ranqueados del Óvalo de la Amistad” durante un operativo realizado el 22 de diciembre en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

Golpe policial

La intervención estuvo a cargo del personal de la comisaría PNP Pueblo Nuevo, que logró detener a tres presuntos integrantes del grupo criminal. Los intervenidos fueron identificados como Jean Pierr Martínez Flores (24), alias “Toreto”, y los hermanos Luis Ángel Girao Puntriano, alias “El Gordo”, y Gian Pier Girao Puntriano (20), conocido como “El Flaco”.

Según información policial, los detenidos estarían implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de dos ciudadanos, cuyas denuncias permitieron iniciar las acciones de seguimiento e intervención.

Durante el operativo, la policía también incautó una mototaxi marca Bajaj, con placa 67410Y, la cual habría sido utilizada para cometer los ilícitos.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes, mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público para las investigaciones de ley.

VIDEO RECOMENDADO