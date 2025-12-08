La policía mantiene investigación contra dos sujetos de nacionalidad venezolana que tendrían participación en el hecho criminal, que dejó un muerto y un herido, ocurrido la tarde del miércoles 3 de diciembre en la calle Callao, en Chincha Alta. Se tratan de D. Torrealva y J. Centeno, ubicados en la jurisdicción de Chincha Baja y puestos a disposición de la jefatura provincial para continuar con las diligencias.

Muerte violenta

Como se recuerda, a mitad de semana, sicarios a bordo de una motocicleta, persiguieron e interceptaron a la altura de un taller mecánico el mototaxi donde se desplazaban los también venezolanos José López y Alex Acuña Ortega. Los atacantes dispararon a quemarropa contra estas dos personas. El último de los nombrados perdió la vida como consecuencia del hecho y el otro sigue en proceso de recuperación.

Desde ese entonces, los agentes han comenzado con la búsqueda de los autores del baño de sangre, y se identificó que eran extranjeros, compatriotas de las víctimas. Durante estas diligencias fueron intervenidos por el personal del Departamento de Unidades de Emergencia dos sospechosos a la altura de la entrada a la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Agustín Falcone, en el distrito de Chincha Baja.

Torrealva y Centeno, este último el copiloto, iban a bordo de una motocicleta, que no está registrada a nombre de ninguno de ellos, según la data de Registros Públicos. Además, en la diligencia de registro personal y vehicular se encontró una bolsa de plástico que contenía envoltorios con sustancia, al parecer, pasta básica de cocaína. Ambos quedaron en calidad de detenidos, siendo derivados a la comisaría de Chincha Alta.

La detención de los extranjeros fue comunicada al Ministerio Público para seguir con las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agrado de homicidio en agravio de Acuña Ortega, y por tentativa de homicidio contra López. Para la policía el caso sigue siendo tratado como un ajuste de cuentas que podría estar vinculado a una peligrosa organización criminal.

Cabe señalar que, los extranjeros al ser hallados en posesión de sustancias ilícitas permanecen recluidos en la delegación policial mientras continúan las diligencias para determinar si tuvieron participación en el baño de sangre del 3 de diciembre.

