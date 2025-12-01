La violencia criminal volvió a golpear a la provincia de Pisco este fin de semana. Tres personas fueron asesinadas la noche del sábado 29 de noviembre, en el distrito de Independencia. Los crímenes han generado temor entre los vecinos, por la escalada de homicidios.

Triple homicidio

El delito criminal ocurrió la noche del sábado en la tercera cuadra de la avenida Federico Huaranga, en el distrito de Independencia. Tres hombres que libaban licor en la vía pública fueron atacados a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, según testigos.

Uno de ellos murió en el lugar y fue identificado como Héctor Zenobio Hernández Hernández. Los otros dos heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde fallecieron. Se trata de Edgar Ricardo Monrroy Portilla, quien tenía antecedentes policiales y requisitorias entre 2021 y 2023, y Jorge Edilberto Zambrano Huamán, también con detenciones previas registradas desde 2016.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las diligencias. La Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver y la recopilación de las evidencias halladas en el lugar, entre ellas múltiples casquillos de bala. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales.

