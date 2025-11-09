Al promediar las 10 de la mañana de ayer (sábado) un fuerte contingente policial cerró el pasaje San Antonio, en el centro poblado Lomo Largo del distrito de Sunampe, para realizar el allanamiento de la vivienda, donde se encontraba Hugo Javier Flores Racua (23). Según información policial, el sujeto es investigado por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y pornografía infantil.

Seguimiento de inteligencia

Los agentes fueron siguiendo información sobre actividades ilícitas que tenían como centro de operación la localidad de Sunampe. Mediante las diligencias preliminares llegaron a descubrir el predio de Flores Racua, y comenzó el trabajo de investigación e inteligencia. Personal policial mimetizado por la zona iba siguiendo los pasos del sospechoso durante varias semanas, sin que este pueda darse cuenta.

El personal de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Chincha Alta al contar con las evidencias y en coordinación con la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha iniciaron el operativo para la captura de Hugo Flores. Los agentes, al mando del comandante Óscar Ramos Viera, cerraron el acceso al pasaje, y todas las posibles rutas de escape, antes de iniciar el descerraje del domicilio.

Los vecinos no entendían lo que pasaba y solo atinaron a ingresar a sus casas, mientras el equipo policial irrumpía en el predio, siendo detenido Flores, a quien veían como un estudiante. Con la presencia del fiscal Saúl Vargas se realizaron las diligencias de registro personal y domiciliario. La inspección estuvo centrada además en un ambiente de material rústico instalado en el segundo piso.

Una fuente consultada por este medio aseveró que durante la diligencia fueron incautadas especies como celulares, laptop y dispositivo USB, que quedaron en custodia policial para la revisión de cada uno de sus archivos. Flores Racua fue puesto a disposición de la delegación provincial para continuar con las investigaciones por violación sexual y pornografía infantil.

En tanto, los vecinos del pasaje San Antonio no salen del asombro por la detención de Hugo Flores. Para ellos era un estudiante a quien veían junto a otro joven sin imaginar su presunto involucramiento en los graves delitos.

