vienen investigando el atentado criminal perpetrado en la víspera en el sector de Nuevo Tambo de Mora,

Investigación policial

Según información oficial dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron a cargo de realizar los disparos contra dos viviendas que pertenecen a una misma familia. Como consecuencia del hecho criminal se registraron personas heridas, quienes recibieron atención médica en el establecimiento de salud de la jurisdicción.

El caso está vinculado a la extorsión, ya que, en días anteriores dos de los heridos habían recibido mensajes amenazantes. La policía continúa con el proceso de investigación para ubicar a los responsables del atentado, que podrían estar relacionados con otros hechos criminales ocurridos en la provincia.

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