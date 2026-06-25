Los agentes de la comisaría de Tambo de Mora vienen investigando el atentado criminal perpetrado en la víspera en el sector de Nuevo Tambo de Mora, en la provincia de Chincha.

Investigación policial

Según información oficial dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron a cargo de realizar los disparos contra dos viviendas que pertenecen a una misma familia. Como consecuencia del hecho criminal se registraron personas heridas, quienes recibieron atención médica en el establecimiento de salud de la jurisdicción.

El caso está vinculado a la extorsión, ya que, en días anteriores dos de los heridos habían recibido mensajes amenazantes. La policía continúa con el proceso de investigación para ubicar a los responsables del atentado, que podrían estar relacionados con otros hechos criminales ocurridos en la provincia.

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