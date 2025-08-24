Su vocación por la literatura y esa convivencia diaria con el sistema jurídico llevaron al abogado Marlon Omar Anicama Saldaña a publicar su libro: “Juego de Sombras”. El material descubre lo que sucede en instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario. El autor detalla no solo carencia académica, sino además hechos de corrupción.

Sistema jurídico

Desde el 2023, Anicama comenzó a desarrollar su obra, en la que mezcla situaciones reales con la ficción, que suceden en Marakan; una ciudad que en realidad es Chincha. Son varios pasajes, en donde el narrador cuenta lo que afronta un abogado litigante y hace ver las deficiencias que observa en el sistema jurídico. El escritor desde su perspectiva señala todo lo que pasa en las instituciones encargadas de ejercer justicia, algo que podría calificarse como “un secreto a voces”.

Marlon Anicama menciona corrupción, incompetencia, carencia académica y falta de preparación. Su crítica -dice- está orientada a que quienes cometen estos actos y se sientan identificados en el libro mejoren, para que el sistema también mejore. “Juego de Sombras”, el segundo material del escritor y abogado penalista ya esta en circulación e incorpora un glosario para la definición detallada de términos legales. La obra está enfocada en público general.

