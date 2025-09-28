Primero lo nuestro después el resto. El pan con chicharrón de cerdo peruano fue la estrella en el evento organizado por la Cocina de Ma´ Nancy, en el perímetro de la plaza de armas del distrito de Sunampe. Nancy Chávez junto a Rosaura Ruiz y Ruth lideraron el equipo a cargo de preparar mil panes con chicharrón, acompañado de camote amarillo y sarsa criolla, que fue entregado a cientos de personas que concurrieron al céntrico lugar.

Reparto de panes

Desde las 8 de la mañana comenzó el reparto del sándwich reconocido como el mejor en el mundial de desayunos. El emblemático plato, con la sazón de Ma´ Nancy, conquisto el paladar de niños, adolescentes, y también de los adultos mayores que acudieron a la actividad que promueve y reconoce a este alimento protagonista de la tradición culinaria del pueblo sunampino y de otras ciudades.

“Con mucho orgullo fomentamos la gastronomía peruana”, dijo Nancy Chávez. Ella, lleva más de 30 años preparando diversos potajes, y la receta especial que utiliza ha permitido ganar el primer lugar con su carapulcra con sopa seca chinchana en Sunampe. También resaltan sus dulces, como los picarones, con los que ganó el “picarón de oro” en un concurso realizado en La Perla (Callao).

Chávez y su equipo se preparan para volver a conquistar el paladar de los visitantes en la próxima celebración por el día del otrora ´manchapech´, plato típico y representativo de la región Ica.

