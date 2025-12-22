La familia Sicha en marzo iba a recibir al nuevo integrante de la familia, los padres contentos esperaban tener al bebé en brazo, pero todos los planes a futuro se desvanecieron tras el nacimiento prematuro, seguido de la muerte del neonato. Los deudos acusan que hubo negligencia médica en su atención y que el hospital San José de Chincha no contaba con incubadora para estos casos de alumbramiento.

Grave denuncia

Sandra, la madre, refiere que acudió al establecimiento por un dolor en la zona abdominal. La persona que la atiende indica que era de una situación normal por el movimiento del bebé. La gestante señala que apenas tenía 26 semanas y que la dolencia estaba calmando. En ese momento, antes de retirarse, ingresa una doctora que ordena la aplicación de diclofenaco. La paciente presume que eso aceleró el proceso de parto.

El niño estaba programado para nacer en marzo por cesárea. Sin embargo, llegó al mundo mucho antes. Sus pulmones no resistieron, es lo que informaron a Sandra.

Ella, afirma que en el nosocomio no había incubadora, y que antes del nacimiento solicitó ser llevada a un hospital en Ica, que cuente con este equipamiento médico para el cuidado de su bebé, pero le negaron el traslado. La pareja acusa presunta negligencia mientras realizan el velatorio de su primer hijo.

