Un grave episodio ocurrido dentro del Hospital Santa María del Socorro ha provocado indignación. Una mujer dio a luz en pleno pasillo del establecimiento y la recién nacida cayó de cabeza al piso de cerámica, según denunció la familia. El hecho quedó registrado en video y ha generado cuestionamientos sobre el manejo de emergencias obstétricas en el nosocomio.

Presunta negligencia médica

En las imágenes se aprecia a una obstetra cargando a la neonata después de recogerla del piso, mientras aguarda el ascensor para continuar con el traslado. La madre permanecía sentada en una silla de ruedas, visiblemente afectada, mientras un charco de sangre se extendía en el piso del pasillo como consecuencia del parto abrupto.

El esposo de la gestante, Wilder Mamani, de 30 años, narró que todo ocurrió rápidamente pese a haber informado al personal que su esposa presentaba señales evidentes de trabajo de parto. Explicó que ambos llegaron al hospital el 13 de noviembre:

“Me siento bien indignado con este hospital Socorro, lo que pasa es que llegamos con mi esposa a las 5:30 de la tarde al hospital y llegamos de frente con la obstetra y la revisó a mi esposa y le dijo que estaba en uno de dilatación, que vaya afuera que camine, ella camino unos 20 minutos y se reventó la fuente y nació mi hija, No es justo lo que están haciendo en este hospital eso ha pasado a las 6:20 de la tarde”, dijo.

El padre insistió en que la obstetra minimizó la cercanía del parto y que la indicación de caminar habría sido determinante para el desenlace.

“La obstetra Evelyn, dijo que camine, estaba caminando y como dijeron que falta porque estaba en uno de dilatación, estaba caminando y paso minutos y la bebe ha caído de cabeza al piso. Yo he visto que mi hija ha caído de cabeza. En ese momento, los médicos ya estaban como locos, el medico se quedó parado. Mi esposa siempre ha tenido sus controles aquí en el mismo hospital socorro”, agregó.

Asimismo, denunció que no le brindan información clara acerca de la salud de la recién nacida. “Quiero que el hospital se haga responsable de mi hija, porque ahorita nomas se quieren hacer responsable, me dicen que la bebe está bien y no me dan más razón. Le han hecho a la bebe radiografías, pero no he visto a mi hija solo me dicen que está bien, como familia queremos un resultado. La madre de la bebe esta en sala de operaciones, porque ha perdido bastante sangre, ella tiene 30 años. Estaba con mi hijita mayor que es una adolescente que al ver eso se puso nerviosa y estaba llorando”, señaló.

El padre acusó un maltrato general hacia los pacientes: “Que se haga responsable este hospital, tengo el temor que mi hija pueda tener secuelas más adelante, porque quizá ese golpe que ha sufrido la bebe en la cabeza más adelante tenga efecto”, enfatizó.

Revisión interna en curso

El director encargado del Hospital Santa María del Socorro, Dr. Mario Marlon Huamán Martínez, explicó que la paciente estaba en Emergencia esperando ser trasladada a Sala de Partos, pero el nacimiento ocurrió de forma abrupta.

“Me parece que la paciente que ingreso al servicio de emergencia se le evaluó correspondientemente, en el transcurso ha sido un trabajo de parto precipitado, en el cual se da el 10% de los partos correspondientes y dentro de este 10% probablemente podría ser unos de los casos del porcentaje, en el cual ha sido la paciente ha estado dentro de las instalaciones del hospital, el cual de inmediato ha sido asistido”.

Añadió que tanto la madre como la recién nacida recibieron atención posterior. “se ha conducido a la atención correspondiente, la madre la niña se encuentran estables, al neonato se le ha hecho una ecografía transfontanelar, una radiografía de tórax, radiografía de cabeza, en el cual no tiene ningún tipo de alteración, esta todo dentro de lo normal”, declaró.

El director anunció un proceso de evaluación interna y medidas hacia el personal. “Dentro de la calidad de atención, se ha conversado con la oficina de calidad, se va a dar la atención humanizada, ya hemos mandando los memorándum correspondiente y si hay alguna responsabilidad pasará a la parte de asistencia legal”, dijo.

