Las madres son capaces de cualquier sacrificio por sus hijos. Pero a veces la realidad termina siendo otra. La tarde del martes, por inmediaciones del Óvalo de la Amistad, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha), un niño de aproximadamente 11 años fue golpeado por su mamá. El menor resultó con una lesión severa en el rostro, que por poco le cuesta un ojo. Al parecer, recibió un golpe con un objeto contundente.

Golpes a infante

Los gritos del menor que era víctima de violencia física en su propio hogar; ambiente en el cual debería de tener protección y seguridad, tuvieron eco en los vecinos. Ellos, salieron en su defensa y evitaron que siga siendo maltratado. La culpable de las lágrimas que dejaba caer el niño fue señalada como Nilda Huaraca Astorayme; su madre y maestra de Educación Inicial.

“Me jaló del pelo y entonces agarró el palo y me pegó y me pegó y me pegó. Hasta me dio en el lomo, de un palazo y casi me desmayo. Entonces yo fui y le dije mamá te voy a acusar con la policía. Por qué me haces esto si yo te quiero. Entonces ella me dijo es que me haces enojar y me seguía pegando”, relata el niño, en un video captado por los pobladores, quien pudo salir a la calle y encontrar refugio en los vecinos.

Investigación. Los moradores reportaron de inmediato el caso a la policía y serenazgo, que durante la constatación detuvieron a la sindicada mujer. Tanto el menor como su progenitora fueron trasladados a la comisaría de Pueblo Nuevo para las investigaciones que quedaron a cargo de la Sección Familia.

Cabe mencionar que el agraviado recibió un fuerte golpe en la cara. El hematoma y sangrado están visible cerca del ojo. Al parecer, esta lesión fue causada con un palo de escoba arrojado por la progenitora, quien permanece bajo investigación.

