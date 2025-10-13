Dos sujetos sembraron el terror en el local de una tienda de conveniencia, ubicada en la av. Óscar R. Benavides. Estos amenazaron a los trabajadores y clientes para apoderarse de las especies de valor que encontraron a su paso. Se estima que estuvieron entre 4 y 5 minutos en la propiedad cometiendo la fechoría para después escapar, aparentemente con dirección al distrito de Sunampe.

Delito en la zona

Los facinerosos, momentos previos al atraco, pasaron por el local y al notar que no contaba con personal de seguridad actuaron de manera delincuencial. Ambos arribaron en motocicleta y fingiendo ser clientes ingresaron a la tienda. Pero, ellos lejos de adquirir productos tenían la intención de irse sin pagar y también apoderarse del dinero guardado en las cajas registradoras.

Los malandros, previstos con arma de fuego, al tener bajo amenaza a las personas, comenzaron a recorrer los diversos ambientes y anaqueles. Después de varios minutos de terror deciden emprender la fuga, llevándose un botín en dinero y productos. Ambos vuelven al vehículo menor, para continuar por la panamericana sur hasta acceder a la jurisdicción de Sunampe.

Tras la ocurrencia de este hecho delincuencial, se registró el ingreso -a un centro hospitalario de Chincha- de una persona de sexo masculino con herida causada por proyectil de arma de fuego. No se descarta que sus lesiones fueron causadas en el atraco. La policía continúa a cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la tienda de conveniencia.

Cabe señalar que son varios los locales de este tipo de negocios que durante este año han sido víctimas de atraco. La carencia en su sistema de seguridad los deja vulnerables ante la delincuencia. Es el caso de una de estas tiendas, ubicada en la carretera de Alto Larán, a la que ingresaron dos sujetos armados y se llevaron además de dinero varias botellas de whisky. Ambos fueron enviados a prisión, pero otros sujetos siguen con las fechorías.

Cabe señalar que, los pillos comenzaron a huir por la panamericana sur a bordo de una motocicleta y luego desviaron su ruta hacia el distrito de Sunampe. Las cámaras de seguridad habrían captado parte del recorrido.

VIDEO RECOMENDADO