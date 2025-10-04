El mototaxi reportado como robada en el asentamiento humano Keiko Sofia Fujimori, en Pueblo Nuevo, apareció en un sector descampado del centro poblado Fundo Amarillo, en el distrito de Grocio Prado, sin alguno de sus accesorios. Los vecinos al despertar notaron la unidad abandonada y solicitaron la presencia de la policía, evidenciando que se trataba del mismo vehículo menor.
Roban trimoto
Según una fuente consultada por este medio, el propietario del trimoto recorría el distrito de Pueblo Nuevo, en búsqueda de pasajeros. Fue por este lugar, que es atrapado por delincuentes. Al menos dos sujetos, utilizando arma de fuego, amenazaron al mototaxista para robar la unidad y escapar con dirección a la jurisdicción de Grocio Prado. El agraviado fue con la policía para presentar la denuncia respectiva.
Los agentes de la comisaría Emilio Román Saravia durante patrullaje preventivo recibieron información sobre el paradero de un mototaxi abandonado en un terreno descampado de Fundo Amarillo. El vehículo era el mismo que acababa de ser robado y no contaba con la radio, batería y demás accesorios. La unidad fue trasladada a la delegación distrital para continuar con las diligencias correspondientes.