La Plaza de Armas de Grocio Prado se convirtió en el punto de encuentro para cientos de ciudadanos en busca de empleo durante la Maratón del Empleo, organizada por la Dirección de Trabajo, la Oficina Zonal de Chincha y la Municipalidad de Grocio Prado, como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del distrito.

Orientación laboral

Durante la jornada, se ofertaron 200 puestos de trabajo en distintos rubros, gracias a la participación de cinco empresas invitadas, que recibieron a los postulantes de manera directa. Los asistentes pudieron acceder a orientación laboral, información sobre vacantes y postular inmediatamente a las oportunidades disponibles.

Las autoridades destacaron que eventos de este tipo facilitan el acercamiento entre empleadores y buscadores de empleo, fortaleciendo las oportunidades laborales y contribuyendo al desarrollo económico local.

