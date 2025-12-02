se convirtió en el punto de encuentro para cientos de ciudadanos en busca de empleo durante la Maratón del Empleo, organizada por la Dirección de Trabajo, la Oficina Zonal de Chincha y la Municipalidad de Grocio Prado,

Orientación laboral

Durante la jornada, se ofertaron 200 puestos de trabajo en distintos rubros, gracias a la participación de cinco empresas invitadas, que recibieron a los postulantes de manera directa. Los asistentes pudieron acceder a orientación laboral, información sobre vacantes y postular inmediatamente a las oportunidades disponibles.

Las autoridades destacaron que eventos de este tipo facilitan el acercamiento entre empleadores y buscadores de empleo, fortaleciendo las oportunidades laborales y contribuyendo al desarrollo económico local.

