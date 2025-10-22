Ayer, cerca de las 11:10 de la mañana, fue trasladado al penal de Chincha César Augusto Pachas Bautista, quien permanecía prófugo de la justicia tras ser condenado por el homicidio del ex sereno Leonardo Daniel Saravia Saravia.

Proceso penal

Pachas Bautista fue capturado el pasado domingo 19 de octubre por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Grocio Prado, tras varios años de estar en la clandestinidad. La operación fue dirigida por el coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de Chincha.

Según información oficial, el sentenciado deberá cumplir su condena hasta el 25 de mayo de 2038. Su captura se da luego de que en febrero de este año, la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco confirmara la sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión en su contra.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron la madrugada del 31 de marzo de 2023, cuando, en aparente estado de ebriedad, Pachas atropelló a Saravia Saravia en la Plaza de Armas de Grocio Prado, para finalmente chocar brutalmente con un poste.

El sereno permanecía por el perímetro de la plaza de armas del distrito prestando servicio. Estaba por amanecer y faltaba poco para que concluya su turno y regrese al lado de su familia. Pero algo paso, que frustró este encuentro. Una cámara de seguridad captó al municipal en el momento que el vehículo lo arrastra.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha declaró su culpabilidad tras considerar pruebas contundentes y rechazó los argumentos de la defensa. Además de la pena privativa de libertad, Pachas deberá pagar S/ 1,485 al Ministerio de Transportes y S/ 5,000 a la Municipalidad Distrital de Grocio Prado por cargos adicionales de resistencia a la autoridad.

VIDEO RECOMENDADO