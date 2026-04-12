Llegó el día. La población de Chincha acude hoy a las urnas para elegir al candidato de su preferencia para presidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. En este proceso electoral existen 186 mil 049 electores hábiles, y un total de 71 locales de votación habilitados tanto en los distritos de la costa, como en las tres localidades altoandinas de la provincia.

Locales de votación

En esta coyuntura, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) trasladó el viernes material electoral para Chavín, San Juan de Yanac y San Pedro de Huarcarpana. Ayer, esta misma documentación, conformada por cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, así como ánforas plegables y cabina de votación, fueron conducidas a los colegios elegidos para el sufragio de los chinchanos.

La jefa de la ODPE, Andrea Salinas, precisó que son 634 mesas de sufragio en Chincha provincia y 5706 miembros de mesa para estas Elecciones Generales 2026. Asimismo, exhortó a los ciudadanos que fueron elegidos para participar como miembros de mesa que acudan con responsabilidad a sus locales de votación para la instalación correspondiente. Agregó que desde las 6 de la tarde de hoy estarán retornando las actas al centro de cómputo.

VIDEO RECOMENDADO