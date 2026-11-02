La Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chincha realizó la entrega de resoluciones de nombramiento a 32 trabajadores administrativos.

Estabilidad laboral

La ceremonia fue en la sede de la ejecutora en educación en favor de 29 personas que laboran en diferentes colegios de la provincia y la cantidad restante presta servicio en la UGEL, quienes inician el mes de noviembre como personal administrativo nombrado.

Los trabajadores acudieron en compañía de su familia para recibir la resolución con la que consiguen estabilidad laboral.

“Este es un logro que merece ser reconocido y celebrado junto a sus familias, porque detrás de cada uno de ellos existe esfuerzo, dedicación y perseverancia. Hoy no solo se fortalece su condición laboral, sino también se genera mayor tranquilidad y bienestar para sus familias”, refirió la directora de la UGEL Juana Espino.

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