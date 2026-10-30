Miles de maestros y auxiliares de Educación, activos y cesantes, acataron un paro y salieron a las calles para movilizarse por las principales vías de la provincia de Ica, en una jornada de protesta en defensa de sus derechos laborales y económicos. La manifestación reunió a docentes procedentes de Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Yauca del Rosario, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla, San Juan Bautista, Tate, Pachacútec, Ocucaje, San José de Los Molinos, Salas y Santiago, quienes se concentraron en la Casa del Maestro antes de iniciar su recorrido.

Lucha del magisterio

Bajo el lema “El pan que no se lucha, se come con vergüenza”, los manifestantes reclamaron al Gobierno Central el cumplimiento de diversos compromisos con el magisterio. Entre sus principales demandas figuraron la reglamentación de la Ley N° 32581, relacionada con las pensiones dignas para los docentes jubilados de la Carrera Pública Magisterial, así como la reglamentación de la Ley N° 31495, que establece el pago de la bonificación especial del 30 % por preparación de clases sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

También exigieron el pago de bonificaciones pendientes como ATS y CTS, además de otros beneficios laborales y el nombramiento de maestros y auxiliares de educación. Otro de sus pedidos estuvo relacionado con el presupuesto público para el año 2027, para el cual demandaron que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación.

La Ley N° 32581 contempla que los docentes jubilados de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial, cuyo monto fue señalado por los manifestantes en aproximadamente S/ 3,500. La reglamentación y el financiamiento de esta norma constituyeron uno de los principales puntos de la movilización.

El secretario regional del SUTEP Ica, Boris Barrientos, sostuvo que aproximadamente el 95 % del magisterio regional se encontraba movilizado y mencionó la participación de los docentes en Nasca, Palpa, Ica, Pisco y Chincha.

Añadió que la principal exigencia era conseguir una pensión digna para los docentes cesantes y jubilados, además de un mayor presupuesto para Educación. Consultado sobre el pronunciamiento del Ministerio de Educación difundido un día antes sobre descuentos para maestros que no acudan a las escuelas, consideró que este no había frenado el paro y, por el contrario, sostuvo que había contribuido a consolidar la participación de los maestros en las calles.

En la protesta también participó el presidente de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados de Educación de Ica, Ricardo Orellana Huamán, quien pidió al Gobierno central atender las demandas de los maestros retirados, entre ellas el pago de la denominada deuda social y la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas.

Orellana cuestionó los montos que perciben actualmente numerosos docentes jubilados y señaló que algunos reciben pensiones mensuales de S/ 400, S/ 600 y S/ 900, cantidades que, según manifestó, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades. Indicó que esta situación afecta especialmente a quienes afrontan enfermedades y requieren gastos en medicamentos y atención médica.

El representante de los cesantes y jubilados recordó que muchos docentes esperan el reconocimiento de los reintegros pendientes, a los que denominó deuda social, y sostuvo que existen obligaciones que el Estado mantiene desde la década de 1990. Asimismo, comparó la situación de los maestros retirados con los beneficios pensionarios que reciben otros sectores, y pidió a las autoridades atender sus reclamos.

Orellana manifestó que trabajó durante 35 años en el sector Educación y cuestionó los cambios en las condiciones para acceder a la jubilación.

EL DATO: Entre sus principales demandas figuraron la reglamentación de la Ley N° 32581 de pensiones dignas y de la Ley N° 31495.

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