Bryan tiene 15 años y desde los 9 meses fue diagnosticado con una enfermedad rara: síndrome de Wiskott-Aldrich. Su madre Liliana Cárdenas viene batallando junto a él durante todos estos años y ha encontrado una esperanza en los Estados Unidos.

Pide apoyo

Sin embargo, las limitaciones económicas están convirtiéndose en una barrera para la familia. Liliana invocó a la comunidad que puedan apoyar en el tratamiento de su hijo. Señala que deben acudir a una clínica en Maryland para una primera evaluación médica de lo que podría ser el trasplante de médula ósea para Bryan.

Ella con el apoyo de los vecinos este sábado 25 de abril está realizando una carapulcrada para conseguir los fondos para viajar a los Estados Unidos. Las personas que puedan apoyar comunicarse al 956 656 351.

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