Valentina Gamille Mora Martínez de 15 años de edad se encuentra desaparecida desde la mañana de hoy domingo 28 de diciembre. La última vez fue vista en su vivienda ubicada en la calle Cahuide Mz. J Lote 01 asentamiento humano Villa Sol del distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Descripción de la menor

Diana Joselyn Martínez Gálvez, madre de la menor desaparecida, puso la denuncia en la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo, e indicó que la menor fue vista por última vez en su vivienda a las 8:10 de la mañana de hoy domingo. Vestía un pantalón jean azul y polo blanco.

Asimismo, es de tez blanca, cabello negro y corto, cara redonda, ojos negros, contextura delgada y mide aproximadamente 1.60 metros de altura. Cualquier información de la menor acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse a los números de sus familiares al 946480606 o al 999634237.

VIDEO RECOMENDADO