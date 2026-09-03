Vivir en la calle Alfonso Ugarte, en Chincha Alta, se ha convertido en un dolor de cabeza para decenas de familias. Estas personas de lunes a viernes deben tolerar el ingreso de un grupo de mototaxistas que generan ruido excesivo con sus parlantes y bocinas que adaptan a las unidades menores. La situación se agrava porque escolares transitan por el lugar y la mayoría de los motorizados cuentan con lunas polarizadas.

Mototaxis intervenidas

Los mototaxistas fueron captados arribando en el ingreso y también en la salida de las alumnas del turno tarde del colegio emblemático Santa Ana. Estos conductores pasan con la música a todo volumen, pero no se van del lugar, sino que giran por la calle Pedro Ronceros y regresan por la calle Leopoldo Carrillo a seguir dando vueltas, incomodando en reiteradas veces a las personas que habitan por el sector.

Si bien la policía realizó operativos en este cuadrante, esto no ha evitado que los conductores de las mencionadas unidades menores regresen para alterar la tranquilidad de la comunidad. El caso además genera preocupación debido a que algunas de los trimotos cuentan con lunas polarizadas no logrando visualizarse a las personas que van al interior y el precedente de la semana pasada en el que una escolar desapareció tras abordar un mototaxi.

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