Un trabajador de la empresa Prolan, ubicada en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, falleció el viernes 28 de noviembre durante su jornada laboral. Las causas del deceso permanecen bajo investigación.

Deceso de trabajador

El obrero identificado como Jesús Artemio Ronceros Alcántara, de 43 años, ingresó a laborar a las 7:00 de la mañana, según las primeras versiones recogidas. Sin embargo, alrededor de 25 minutos después fue encontrado tirado en una zona destinada a la desinfección de calzados.

Tras ser hallado, Ronceros Alcántara fue trasladado a la clínica De Los Vásquez, donde el personal médico certificó su fallecimiento.

Luis Marcos, hermano del trabajador, indicó que el caso está ya en manos del Ministerio Público. Según detalló, la ausencia de cámaras de seguridad complica esclarecer lo ocurrido.

“El ingresó a trabajar a las 7:00 y 25 minutos después lo encuentran en el recipiente de agua que usan para desinfectarse, boca abajo. Es un recipiente pequeño. Pasará necropsia para saber la causa de la muerte”, declaró.

En tanto, la empresa Prolan emitió un comunicado donde lamenta profundamente el fallecimiento de Jesús Artemio Ronceros Alcántara, colaborador de la organización.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento. Frente a lo ocurrido, informamos lo siguiente: El colaborador fue encontrado descompensado en su área de trabajo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se le brindó auxilio. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica de los Vásquez, donde lamentablemente se certificó su deceso. Estamos a la espera del informe médico oficial que determine la causa del fallecimiento”, se lee en el comunicado.

